Aniversario del nacimiento de Miguel Abuelo

Músico, poeta y cantante, fue una de las personalidades más destacadas de la música argentina y un pionero del rock, de la mano de Los Abuelos de la Nada, la banda que fundó a fines de los '60.

Su nombre real era Miguel Ángel Peralta y nació el 21 de marzo de 1946 en Munro, provincia de Buenos Aires.

El primer single de Los abuelos de la Nada fue Diana Divaga, en 1968; y, de ese tema, participó también Norberto Napolitano, más conocido como Pappo.

El resto de la banda la integraban Eduardo Mayoneso Fanacoa (teclados), Alberto Lara (guitarra) y Héctor Pomo Lorenzo (batería).

Por aquella temprana etapa del grupo también pasaron otros músicos como Kubero Díaz, Miguel Cantilo, Claudio Gabis y Jorge Pinchevsky.

Sin embargo, Miguel Abuelo decidió seguir con su carrera de manera unilateral y se fue a probar suerte a Europa.

Pasó por Inglaterra, España, Holanda y Bélgica con su arte, hasta que conoció a Cachorro López: un bajista argentino que tocaba en Jah Warriors, un grupo jamaiquino de reggae.

Rearmaron la banda con Gustavo Bazterrica, Polo Corbella, Daniel Melingo y Andrés Calamaro.

Charly García les produjo su primer álbum, titulado Los abuelos de la nada, y fue una de las bandas soporte en el show que dio el ex Serú Girán en Ferro en 1982.

Su primer gran éxito, Sin gamulán, fue compuesto por Calamaro; luego llegaron Vasos y besos, Himno de mi corazón, No te enamores nunca de un marinero bengalí y Tristeza en la ciudad, entre otros.

A fines de 1985 la banda se disolvió pero, al año siguiente, Miguel Abuelo le dio vida nuevamente, con una formación renovada y un nuevo álbum.

Por aquellos años, su salud se deterioró rápidamente tras contraer el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) y falleció a los 42 años, el 26 de marzo de 1988.

Recordamos esta fecha a partir de registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.