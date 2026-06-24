Aniversario del nacimiento de Ernesto Sábato y Juan M. Fangio

Un 24 de junio pero de 1911 nacieron el escritor, ensayista y pintor argentino así como el piloto del automovilismo argentino.

Ernesto Sábato fue el segundo argentino, luego de Jorge Luis Borges, galardonado con el Premio Miguel de Cervantes de Literatura, máximo galardón de las letras españolas.

Había nacido en Rojas, ciudad de la provincia de Buenos Aires, y murió el 30 de abril de 2011, 55 días antes de cumplir 100 años.

Por su parte, Juan Manuel Fangio fue campeón mundial de Fórmula 1 cinco veces, ganó 24 de sus 51 carreras, subió al podio en 36 ocasiones, largó en pole position 28 veces y marcó 23 récords de vuelta.

Había nacido en la ciudad de Balcarce el día 23, pero en el Registro Civil figura como nacido el 24, y murió el 17 de junio de 1995, en la ciudad de Buenos Aires.

Su filosofía era que "un verdadero Campeón Mundial debe ser siempre el mejor" y quizás esto ayudó a que se retirase mientras estaba en el pináculo de la Fórmula Uno.

Los recordamos a través de una entrevista que les hiciera ´Cacho´ Fontana en 1993, por AM870, y que se conserva en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Testimonio y Música

1993-06-24 Sábato, Ernesto (Escritor)y Fangio, Juan Manuel (Campeón-F1) entrevistados por Fontana, Jorge (Conductor)

`Cuando habla el corazón´ (M Corradini) por Mario Corradini & Group [1998 del Álbum “El Tangonauta”]

`Alejandra´ (Ernesto Sábato - Aníbal Troilo) por Reynaldo Martín con la orquesta dirigida por Alberto Di Paulo [1966 del Álbum “14 con el Tango”]

Edición: Fabián Panizzi