Aniversario del nacimiento de Eduardo Galeano

El escritor y periodista uruguayo, una de las voces más significativas de la narrativa latinoamericana, nació el 3 de septiembre de 1940 en la capital de su país.

Su nombre completo era Eduardo Germán María Hughes Galeano y falleció el 13 de abril de 2015 en Montevideo.

En 1960 inició su carrera periodística como editor de la revista Marcha.

Tras el golpe de Estado ocurrido en Uruguay en 1973, fue encarcelado y tuvo que exiliarse a la Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis.

En 1976, continuó su exilio en España donde escribió la trilogía "Memoria del fuego", un repaso por la historia de Latinoamérica.

En 1985 regresó a Montevideo para fundar el semanario Brecha, junto a Mario Benedetti y otros periodistas.

En su emblemático libro "Las venas abiertas de América Latina", propuso una historia de América Latina en clave de descolonización.

Su obra siempre comprometida con la realidad latinoamericana tanto en sus raíces como en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica, fue traducida a más de veinte lenguas.

En sus textos confluyen la narración y el ensayo, la poesía y la crónica, ofreciendo una síntesis de la realidad y su memoria, con un llamado a establecer un frente común contra la pobreza, la miseria moral y material.

Entre múltiples reconocimientos, fue elegido primer Ciudadano Ilustre de los países del Mercosur, fue investido Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana, de El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de Guadalajara, México.

En 2007 superó una operación para el tratamiento de un cáncer de pulmón que le ganaría la batalla en 2015.

Lo recordamos a través de fragmentos de una entrevista que se le hizo en 2012, en el Auditorio de Radio Nacional, en ocasión de la publicación de su libro “Los hijos de los días”, charla que conserva el Archivo Histórico de la emisora.