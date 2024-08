Aniversario del nacimiento de Celedonio Flores

Poeta culto, letrista, de gran popularidad, nació el 3 de agosto de 1896 en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires, entre criollos e inmigrantes de diversos orígenes.

Sus tangos, con magistrales descripciones de sus personajes, recurrían abundantemente al lunfardo, el argot local.

En 1920, Celedonio Flores envió al diario Última hora, un poema denominado “Por la pinta”, por cuya publicación recibió 5 pesos.

Sin embargo, la retribución fue mayor porque esos versos interesaron a Carlos Gardel y a su compañero de dúo, José Razzano, que le pusieron música y así nació el tango Margot.

Gardel grabó 21 temas de Celedonio y, entre ellos, uno de los mayores éxitos de toda su trayectoria: “Mano a mano”.

También sobresalen “El bulín de la calle Ayacucho”, “Malevito”, “Viejo smoking”, “Mala entraña”, “Canchero” y “Pan”.

Por modestia, Gardel se abstuvo de grabar uno de los mayores sucesos de Flores, “Corrientes y Esmeralda”, referencia a una famosa esquina de Buenos Aires, porque la letra aludía a mujeres que soñaban con su pinta.

Durante varios años, por razones comerciales Celedonio escribió exclusivamente para Rosita Quiroga, una notable cantante de fuerte cuño arrabalero.

Con el tiempo, sus tangos se convirtieron en baluartes en el repertorio de numerosos cantores, desde Ignacio Corsini y Alberto Gómez, hasta Edmundo Rivero y Julio Sosa.

Otras letras que aunaron valor y éxito fueron las de “Muchacho”, “Viejo coche”, “Sentencia” (un tema de protesta), “Atenti pebeta” (de corte humorístico), “Pobre gallo bataraz”, “Si se salva el pibe” y “Por qué canto así”.

Cuando en un reportaje le preguntaron como creaba sus éxitos, respondió: «Busco un pedazo de vida, la vivo intensamente en mi interior, la tomo en serio y despacito, y con cuidado, y voy haciendo el verso. Como he vivido un poco, como he dado muchas vueltas, como conozco el ambiente canalla, tengo la pretensión de vivir mil personajes. No soy de los que creen que el tango cómico sea la expresión de lo que siente el pueblo; sabemos todos que el tango es triste, como toda la música de nuestra tierra».

Flores, apodado el Negro Cele, murió en el mismo barrio en el que nació, el 28 de julio de 1947.

Lo recordamos a través de registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios

Corralera (Anselmo Aieta) por Horacio Burgos [2005 del Álbum “Burgos Toca Tango”]

Celedonio Flores (Cele) por Julián Centeya [del Álbum “El Hombre Gris de Buenos Aires”]

Margot (Celedonio Flores - José Razzano - Carlos Gardel) por Juan Carlos Cáceres [1996 del Álbum “Intimo”]

Héctor Ernie [Grandes Valores del tango – Canal 9]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo) [Grandes Valores del tango – Canal 9]

De Vuelta y Media (Máximo Barbieri) por Roberto Grela [1998 del Álbum “La Guitarra del Tango”]

Héctor Ernie [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Durazno a 40 el Ciento - Celedonio Flores

Durazno a Cuarenta el Ciento (Celedonio Flores - José Razzano) Alberto Gómez [1934]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Sonatina (Celedonio Flores) por Walter Romero [2009 del Álbum “Romero Guapo”]

La Mariposa (Pedro Maffia - Celedonio Flores) por Rodolfo Mederos [2008 del Álbum “Soledad”]

Celedonio Flores (Cele) por Julián Centeya [del Álbum “El Hombre Gris de Buenos Aires”]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo [Grandes Valores del tango – Canal 9]

La Mariposa (Pedro Maffia - Celedonio Flores) Cardenal Domínguez, Hernán Reinaudo, Ariel Argeñaraz [2010 del Álbum Trio]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Mano a Mano (C Flores - C Gardel - J Razzano) Carlos Gardel con Celedonio Flores [1930]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Rosita Quiroga (Cantante) Ana María Marzabal (Periodista) Inicios (La Historia por la Historia)

Audacia (Celedonio Flores - Hugo Larrocca) Rosita Quiroga [1926]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Cuando me entres a fallar (Celedonio Flores – José María Aguilar) por Limón García [2017 del Álbum “Limón García”]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Arrabal Salvaje (Celedonio Flores - Juan Cedrón) Lidia Borda [2008 del Álbum “Ramito de Cedrón”]

Juan 'Tata' Cedrón (Musico) Eduardo Aliverti (Periodista) Entrevista (2009 “Decime quién sos vos” LRA1)

Pan (Celedonio Flores - Eduardo Pereyra) Horacio Salgán y Edmundo Rivero [1970]

José Gobello (Presidente de la Academia Porteña del Lunfardo) [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Boedo (Julio De Caro - Linyera) Leopoldo Federico [1993 del Álbum “Solos de Bandoneón”]

Celedonio Flores (Cele) por Julián Centeya [del Álbum “El Hombre Gris de Buenos Aires”]

Héctor Ernie [Grandes Valores del tango – Canal 9]

Porque canto así (Celedonio Flores) por Susana Rinaldi [1977 del Álbum “Y vamos ya”]

