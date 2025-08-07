Aniversario del nacimiento de Carlos Monzón

Campeón mundial de boxeo de los medianos de la AMB y el CMB, nació el 7 de agosto de 1942 en la localidad santafesina de San Javier, fruto del matrimonio de Amalia Ledesma y Roque Monzón.

Siendo niño, al instalarse en el barrio Barranquitas Oeste de la ciudad de Santa Fe, comenzó a trabajar de lustrabotas, canillita y repartidor de leche, entre otras actividades, hasta que fue llevado por un amigo, Oscar Méndez, al gimnasio del Club Cochabamba, donde empezó a boxear, pasando luego a manos del técnico Amílcar Oreste Brusa.

En el campo amateur realizó 87 peleas; ganó 73, perdió 8 y empató 6 mientras que su debut como profesional, en el ring Ben Hur de Rafaela, se produjo el 6 de febrero de 1963, noqueando en dos asaltos a Ramón Montenegro.

Tras adjudicarse el cinturón "Eduardo Lausse" el 3 de setiembre de 1966 debutó como fondista en el Luna Park y se impuso al "Gallego" Jorge Fernández, logrando el título argentino.

El 10 de junio de 1967 alcanzó el cetro sudamericano en el mismo escenario y frente al mismo rival.

El 7 de noviembre de 1970, en Roma, Italia, Monzón puso de rodillas a Nino Benvenutti, obteniendo el título ecuménico de los medianos.

Desde entonces, reinó durante seis años y 10 meses, exponiendo el cetro en 14 ocasiones ante boxeadores de la jerarquía de Emile Griffith, Denny Moyer o Jean Claude Bouttier.

También defendió la corona ante Tom Bogs, Bennie Briscoe, Roy Dale, "Mantequilla" Nápoles, Tony Mundine, Tony Licata, Gratien Tonna y Rodrigo Valdez (dos veces), hasta su retiro el 29 de agosto de 1977.

Dentro del ring fue para muchos el mejor boxeador argentino de la historia pero, fuera de él, su vida quedó marcada por el femicidio de su esposa, la modelo y actriz uruguaya Alicia Muñiz, en 1988, por el cual fue condenado a 11 años de prisión.

En cumplimiento de la última etapa de esa pena y gozando de salidas transitorias, Monzón murió en un accidente de auto el 8 de enero de 1995 en Los Cerrillos, provincia de Santa Fe.

Recordamos la trayectoria deportiva de Monzón a partir de un retrato elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.