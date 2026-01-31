Aniversario del nacimiento de Atahualpa Yupanqui

Hijo de un padre con raíces quechuas y una madre del país vasco español, Atahualpa Yupanqui nació en Campo de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908.
Héctor Roberto Chavero fue el nombre con el que lo anotaron en el Registro Civil, pero Atahualpa Yupanqui fue el que adoptó en 1913.
Le gustaba definirse como un “cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable: la poesía y la música tradicional de Argentina”.
Guitarrista, cantautor, poeta, escritor, gran parte de sus 84 años de vida los dedicó a la música y a la poesía constituyéndose en el máximo exponente de nuestro folclore.
En la década de los `60, consolidó su fama internacional y el reconocimiento de nuestro país, de América y Europa se vio plasmado en una serie de premios y homenajes.
El escenario del Festival Folklórico de Cosquín, el más importante de Argentina, fue bautizado con su nombre en 1972.
Uno de los dúos más importantes de su carrera fue el que conformó con Pablo del Cerro, seudónimo artístico que utilizaba su esposa, Antonieta Paula Pepín Fitzpatrick, conocida como Nenette.
Atahualpa falleció el 23 de mayo de 1992 en Nimes, Francia y, dos semanas después, sus cenizas fueron entregadas a la tierra del Cerro Colorado, provincia de Córdoba.
Recordamos el natalicio de Yupanqui a partir de su propio testimonio conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.
Ficha Técnica:
Testimonios y música:
Chacarera de las Piedras (Atahualpa Yupanqui – Pablo del Cerro) Atahualpa Yupanqui [1953]
1985 Yupanqui, Atahualpa (Músico - Poeta) Silvia Zimerman del Castillo (Periodismo) Entrevista (Pensándonos – RNA)
Cruz del Sur (Atahualpa Yupanqui) por Atahualpa Yupanqui [2002 del Álbum “La Guitarra”]
1977-09-25 Yupanqui, Atahualpa (Autor Compositor) Soler Serrano Joaquín (Periodista) Entrevista (A Fondo – RTVE)
Campo Abierto (Atahualpa Yupanqui) por Atahualpa Yupanqui [2002 del Álbum “La Guitarra”]
Monte Callado (Atahualpa Yupanqui - Pablo del Cerro) por Atahualpa Yupanqui- [1998 del Álbum “Testimonios II”]
1985 Yupanqui, Atahualpa (Músico - Poeta) Silvia Zimerman del Castillo (Periodismo) Entrevista (Pensándonos – RNA)
Le tengo rabia al silencio (A Yupanqui) por Atahualpa Yupanqui [1968 del Álbum “Testimonios II”]
Edición: Fabián Panizzi