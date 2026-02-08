Aniversario de la muerte de Luis Alberto Spinetta

El `Flaco´ falleció el 8 de febrero de 2012 debido a complicaciones que sufrió su salud a raíz de un cáncer de pulmón, detectado en julio de 2011.

Él mismo había confirmado su enfermedad públicamente a fines de ese año, a través de una carta difundida en la cuenta de Twitter de uno de sus hijos.

La muerte lo encontró con 62 años apenas cumplidos, rodeado de sus hijos Dante, Vera, Valentino y Catarina, dejando un legado musical que marcó para siempre la música popular argentina.

Nacido el 23 de enero de 1950 en el barrio porteño de Núñez, Luis Alberto Spinetta fue autor, guitarrista y cantante, pero también un poeta y pintor que supo cosechar una obra personal e inagotable.

Fue creador de grupos como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade y Los Socios del Desierto y de una variada carrera solista.

Con un estilo único, este artista fundamental del rock argentino, ofreció en sus 50 años de trayectoria una obra que materializó en más de 40 discos.

Lo recordamos a través de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Edición: Fabián Panizzi