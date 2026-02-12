Aniversario de la muerte de Julio Cortázar

El escritor, profesor y guionista falleció en París, Francia, el 12 de febrero de 1984.

Hijo de argentinos, su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica, país en el que Julio Cortázar había nacido el 26 de agosto de 1914.

Durante la Primera Guerra Mundial, la familia se refugió en Suiza hasta 1918, que regresó a Buenos Aires.

En 1932, Cortázar obtuvo el título de maestro y en 1935 comenzó la carrera de Filosofía y Letras, dio clases y publicó estudios de crítica literaria.

De esa época es conocida su colección de sonetos Presencia (1938), que publicó bajo el seudónimo de Julio Denis.

Fue un gran seguidor del escritor argentino Jorge Luis Borges y sus relatos ahondan en lo fantástico aunque sin abandonar el referente de la realidad cotidiana.

En los años cuarenta, por problemas políticos, tuvo que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comenzó a publicar artículos y relatos en revistas literarias.

Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés se trasladó a París, donde trabajó como traductor de la UNESCO, iniciando su exilio en 1951.

Las traducciones que realizó de Edgar Allan Poe, entre otros, influyeron en su obra, como por ejemplo, en su colección de relatos Bestiario (1951).

Precisamente de allí es extraído el cuento Casa Tomada cuya lectura compartimos a continuación.

En 1962, publicó Rayuela, su obra maestra que refunda el género.

En los `60, apoyó a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende y Carlos Fonseca Amador.

Formó parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de Derechos Humanos en Hispanoamérica y, en su Libro de Manuel (1973), quedó reflejado su compromiso político.

En 1984, recibió el Premio Konex de Honor en Argentina.

Poco antes de fallecer, publicó su libro de poemas Salvo el crepúsculo (1984) y los artículos Argentina, años de alambradas culturales (1984).

Recordamos esta fecha a partir de la lectura de uno de sus cuentos, conservada en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Ficha Técnica:

Testimonios y música

Lectura de `Casa tomada´ en la voz de Julio Cortázar [1968 del Álbum “Voces que Dejan Huella” UNAM]

La Casita de Mis Viejos (Juan Carlos Cobián - Enrique Cadícamo) por Gerardo Gandini [2005 del Álbum “Postangos en Vivo”]

Nunca Tuvo Novio (Agustín Bardi - Enrique Cadícamo) por Gerardo Gandini [2005 del Álbum “Postangos en Vivo”]

Hilda y el Hermano (G. Santaolalla) por Gustavo Santaolalla [1984 del Álbum “Santaolalla”]

Edición: Fabián Panizzi