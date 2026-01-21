Aníbal Urios: “Tenemos un presidente que cumple con la palabra”

Aníbal Urios consultor político y director de DC Consultores, conversó con Nicolás Yacoy sobre las recientes encuestas realizadas por su equipo.

Ante la pregunta sobre el importante recorte que el Gobierno aplicó en la estructura del Estado, más de un 60 por ciento contestó que si.

Además Urios se refirió a la situación económica y destacó la voluntad de la opinión pública de “aguantar” y dar una oportunidad al gobierno de seguir trabajando para mejorar la situación.

En otro orden Urios analizó que “la oposición está hablando de cosas que no están pasando, ni van a pasar y eso demuestra que están en otra sintonía”.

Para el analista político uno de los activos más importantes que mantiene Javier Milei es la credibilidad de la gente en su palabra.

“Tenemos un presidente que cumple con la palabra, y eso lo dice incluso la gente que no lo votó”.