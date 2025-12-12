Aníbal Urios: "la sociedad apoya la reforma laboral"

El Gobierno defiende la reforma laboral como una herramienta que beneficia principalmente a los jóvenes y a las pymes, refiriendose al proyecto de modernización de legislación laboral que envió este jueves al Senado de la Nación para que inicie su tratamiento.

Al respecto, el consultor político Aníbal Urios, en diálogo con Viva la Pepa, sostuvo que "una parte importante de la sociedad quiere reformas del Estado; y en particular, quiere que se avance con una reforma tributaria y laboral. Básicamente, porque entienden que el Estados es una piedra en el zapato".

El conultor agregó que "el 60% de la gente entiende que es urgente la necesidad de llevar a cabo la reforma laboral, porque entiende que más de la mitad de la masa de trabajadores, que tiene menos de 35 años, no están formalizados, y esta iniciativa puede generar un sistema jurídico que incentive empleo”.

Urios, además, aseguró que "existe un consenso amplio en que el mercado laboral argentino necesita reformas debido a la alta informalidad y la insatisfacción general con los empleos actuales. El debate se centra en qué tipo de reforma es la adecuada".