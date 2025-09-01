Anibal Urios: "La gente no ha renunciado al liderazgo de Milei, sigue esperanzada"

En la previa del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, del próximo domingo, Aníbal Urios, licenciado en ciencias políticas, consultor político y director de DC Consultores, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "la gente no ha renunciado al liderazgo de Milei y quiere darle el manejo del Congreso”.

Urios cuestión la lista de Fuerza Patria, para las elecciones nacionales de octubre, por entender que no plantea renovación dirigencial alguna: "Taiana es el nuevo Alberto".