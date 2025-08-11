Aníbal Urios: "Casi el 90 por ciento de los argentinos no quiere volver al pasado"

El director de DC Consultores, Aníbal Urios, reveló las preferencias sociales de cara a un nuevo proceso electoral y concluyó que los argentinos no quieren volver al pasado. Esto surge de la encuenta realizada por su consultora donde pudo dar cuenta que "el 89,4% de los consultados contestó que no quiere mirar hacias atrás, volver al pasado, a lo que denominó como casta".
En diálogo con Viva la Pepa!, Urios reconoció que "la gente quiere construir hacia adelante, con propuestas nuevas; nada vinculado con el pasado".
En cuanto a la adhesión a la gestión del presidente Javier Milei, Urios sostuvo que "las respuestas de los consultados mostraron una línea inamovible de acompañamiento al presidente. Una mayoría de los argentinos que quiere seguir acompañándolo.
