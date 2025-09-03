Ani-Con 2025: Se viene el festival de anime y cultura japonesa

Se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, y contará con invitados internacionales, shows en vivo, gastronomía japonesa y varias actividades. Para conocer más sobre la programación prevista, Adrián Noriega en Nunca es tarde, recibió la visita del encargado de prensa de este evento.

Roberto Schenone contó que “ésta es la cuarta edición” que se realiza en Buenos Aires y dio detalles de las y los cosplayer participantes.

“Uno se sorprende lo que mueven las bandas de rock japonés”, indicó en referencia a ALI (Alien Liberty International), banda japonesa que revolucionó el J-Rock al fusionar funk, hip-hop y jazz y es una de las que estará presente.

También participaron de la charla tres Cosplayer que encarnan distintos personajes: Adara, Luupin y Amilyn, quien contaron por qué se inclinan por esta actividad.