Anfitriones o invitados: Tips para Nochebuena y Navidad

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la experta en Ceremonial y Protocolo, autora del libro "Buenos Modales. Mejores Negocios". De cara a la Nochebuena, indicó que "tenemos dos miradas sobre los comportamietos", ya sea como "anfitriones" y otra "como invitados".

Respecto al hecho de ser anfitriones, consideró que es "bastante dificil" serlo porque "la gente piensa que sólo se trata de abrir las puertas de su casa y recibir con una sonrisa" pero reparó en dos aspectos importantes como son "los alimentos y los horarios".

Edith Cortelezzi hizo hincapié en "la invitación" al momento de pensar a quienes convocar así como "entender" a quienes prefieren no concurrir, pero también dio consejos respecto a cómo poner la mesa, la disposición de los alimentos y los cubiertos así como las bebidas.