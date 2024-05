Andrés Perco: "Lo que generó Traverso en la gente fue increíble"

El pasado sábado el mundo del deporte se enlutó tras conocerse el fallecimiento de Juan María Traverso. El Flaco fue un ícono del automovilismo nacional no solo por sus innumerables títulos sino por su impronta y su carácter. En diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa, el periodista especialista en automovilismo, Andrés Perco lo recordó: "Lo que generó Traverso en la gente fue increíble, me vinculé con el en el apogeo del TC2000, la Renault Fuego era un auto que me enamoraba".

"Traverso estaba en un grupo de pilotos que ponían distancia con los periodistas más jóvenes y no le gustaban los amigos del campeón, tuve la ventaja de que ellos hablaban con Carburando", dijo Perco en Pasión Nacional Rosario (de 19 a 20hs.). Además, recordó su reportaje en Rio Cuarto 2004, cuando Traverso sufrió un accidente y al bajarse de su auto se despachó con una catarata de insultos ante el micrófono, material televisivo que se recuerda hasta el día de hoy dada la reacción del Flaco: "Era otra época, lo encaré convencido de que ya había hablado y, luego me enteré que fuimos la primera nota. Nunca pensé que iba a trascender tanto, fue uno de los sustos de mi carrera".