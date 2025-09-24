Andrés Giménez: recuerdos, disciplina y la esencia de A.N.I.M.A.L.

En el programa Amnesia, conducido por Pablo Valente, el músico Andrés Giménez, líder de A.N.I.M.A.L., compartió anécdotas sobre sus inicios, la importancia de la disciplina y el rol de su familia en su camino artístico.

Giménez recordó los ensayos en su barrio de Ituzaingó, los primeros shows con la banda y el apoyo incondicional de sus padres. También habló de la evolución de A.N.I.M.A.L., de su amistad con músicos como León Gieco, Spinetta, Cerati y Mercedes Sosa, y de la emoción de haber grabado con ellos.

El cantante reflexionó sobre el presente de la banda, que acaba de recibir nominaciones a los Latin Grammy por su último disco, y destacó que, más allá del reconocimiento, lo que lo sostiene es la pasión por la música y el vínculo con el público.