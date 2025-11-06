Andrés Galante: “Escuchar un vinilo sigue siendo un acto de amor por la música”

En Amnesia, con Pablo Valente, Andrés Galante, responsable de RGS Music, celebró la 17ª edición de La Noche de las Disquerías, un evento que se realiza este jueves desde las 18 hs con actividades en todo el país.

Galante repasó la historia de RGS Music, una disquería mítica del barrio de Villa Crespo (Av. Corrientes 5233, local 2), que cumple 60 años en 2026 y mantiene vivo el ritual del vinilo en tiempos digitales.

“Escuchar un disco entero, mirar la tapa, leer quién lo produjo… eso todavía emociona. Es una forma de conectarse con la música de verdad”, contó.

Para esta edición, RGS lanza tres títulos exclusivos:

🎧 Doga, el nuevo álbum de Juana Molina.

🎸 Rock and Roll 2025, de Vitico.

🎶 Blues acústico en el living, una joya inédita de Pappo y Botafogo, grabada en una sola sesión y recuperada después de años.

La Noche de las Disquerías contará con descuentos, lanzamientos y firmas de discos en distintos puntos del país. En el local de RGS, firmarán ejemplares Vitico (18:30), Botafogo (19:00) y Juana Molina (20:00).

“La gente joven está redescubriendo el vinilo —agregó Galante—. Vienen pibes que compran el CD de Taylor Swift y piden una compactera para Navidad. Eso me da esperanza.”

📍 Toda la información sobre disquerías adheridas y beneficios está disponible en capif.org.ar