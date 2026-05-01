Andrés Burgo presenta "Este es el famoso River 125 años"

El periodista y escritor habló con el equipo de Pasión Nacional sobre su más reciente publicación.
Detalles del trabajo, parte de la historia de cómo fue escrito y algunas curiosidades que conoció gracias al trabajo de campo que realizaba mientras recopilaba la información para redactar este trabajo.
La obra recopila historias desconocidas, títulos, camisetas, canciones y personajes clave que forjaron la leyenda del club desde su fundación en 1901.
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