Andrés Burgo presenta "Este es el famoso River 125 años"

El periodista y escritor habló con el equipo de Pasión Nacional sobre su más reciente publicación.

Detalles del trabajo, parte de la historia de cómo fue escrito y algunas curiosidades que conoció gracias al trabajo de campo que realizaba mientras recopilaba la información para redactar este trabajo.

La obra recopila historias desconocidas, títulos, camisetas, canciones y personajes clave que forjaron la leyenda del club desde su fundación en 1901.