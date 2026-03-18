Andrea Tognin: lo sguardo italiano che racconta l’anima argentina

Nel programma di RAE Italiano condotto da Chelo Ayala, l’ospite è Andrea Tognin, conosciuto su Instagram come @tanoandrea. Da quasi vent’anni vive in Argentina e, attraverso i suoi contenuti, propone uno sguardo acuto e non convenzionale sulla realtà locale.

Tognin non è il classico osservatore straniero affascinato da tango ed empanadas. Il suo racconto nasce da un’esperienza immersiva: arrivato per amore, ha vissuto fin da subito un’Argentina “vera”, fatta di quartieri, famiglia e dinamiche sociali profonde. “Cerco di andare oltre le differenze superficiali”, spiega, raccontando aspetti meno evidenti ma più significativi nel tempo.

Uno dei temi centrali è il confronto tra Italia e Argentina, che definisce come due mondi simili ma con ritmi e logiche diverse. Per esempio, il tempo: ciò che per un italiano è lentezza, per un argentino è normalità. Una differenza culturale che apre interrogativi su cosa significhi davvero “vivere meglio”.

Attraverso i suoi video, in italiano ma sottotitolati, Tognin parla sia agli italiani sia agli argentini, offrendo a questi ultimi uno “specchio” esterno. Un punto di vista che diverte e fa riflettere, come nel popolare racconto delle relazioni “transatlantiche”, dove la nostalgia argentina finisce spesso per conquistare chi arriva da fuori.

Oggi Tognin si definisce un mix: “70% italiano e 30% argentino”. Una trasformazione inevitabile dopo anni di vita, lavoro e famiglia nel Paese. Oltre ai social, infatti, gestisce anche un’attività nel settore del mobile, vivendo quotidianamente le sfide dell’economia locale.

Il suo successo nasce proprio da questa autenticità: uno sguardo curioso, ironico e profondo su due identità che, tra differenze e somiglianze, continuano a dialogare.