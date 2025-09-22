Andrea Pérez Simondini habló en Amnesia sobre ovnis y el misterioso objeto 3I/ATLAS

En Amnesia por Nacional Rock, con la conducción de Pablo Valente y la participación de Nabila Jatib, Damián Zárate y Manu Campimaier, dialogaron con Andrea Pérez Simondini, presidenta de CEFORA y directora del Museo del Ovni en Entre Ríos.

La investigadora repasó las últimas noticias que generan debate en la comunidad científica: el hallazgo del objeto interestelar 3I/ATLAS, detectado el 1 de julio de 2025 por el proyecto ATLAS en Chile. El astrofísico de Harvard Avi Loeb sugirió que podría tratarse de un objeto de origen tecnológico y no natural, algo que reavivó la discusión sobre vida extraterrestre.

Pérez Simondini explicó que el 3 y 4 de octubre próximos será posible observar el objeto con radiotelescopios, y que incluso aficionados con telescopios hogareños podrán seguirlo debido a su gran brillo. Además, recordó que en distintas regiones del país —como Capilla del Monte, Cachi, la Patagonia y Victoria (Entre Ríos)— suelen registrarse avistamientos con evidencia física asociada.

La especialista también comentó el reciente video presentado en el Congreso de EE.UU. donde un supuesto OVNI resiste el impacto de un misil Hellfire, lo que alimenta aún más la polémica. “Lo importante es mantener la investigación seria, con peritajes y pruebas físicas, porque estos fenómenos ya forman parte de la agenda de los Estados”, afirmó.