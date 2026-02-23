Andrea Ghidone cierra la temporada con “Ellas son tango” en el Astral

El eje de la obra está puesto en cuatro mujeres que reescribieron la historia del tango: Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves.

Con más de 20 artistas en escena y la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel la obra tiene en escena además a Julia Calvo, Anita Martínez y Marisol Otero.

Andrea Ghidone conversó con Nora Briozzo sobre la obra y su presente profesional

Bajo la dirección de la propia Ghidone, el espectáculo plantea una lectura actual del tango sin abandonar su esencia.

La puesta visual, los vestuarios y el diseño lumínico construyen un ambiente que respeta la estética original del género pero la presenta en clave contemporánea, invitando a la audiencia a vivir el tango desde un lugar emocional y accesible.