Andrea Calamari presenta su libro 'Volver para contarlo'

La doctora en comunicación habló en La mañana de Nacional sobre su último libro 'Volver para contarlo. Una historia literaria del viaje. De Ulises y Marco Polo a la carrera espacial'.

"Puede ser que los que no tenemos dinero viajemos con los libros. Me parece que esa inquietud por querer salir a ver que hay del otro lado esta siempre y es parte de la humanidad. El ser humano es la única especie que además de desplazarse invento algo nuevo que es el viaje, que es mucho más que un desplazamiento. El viaje supone un cambio en lo emocional, en el punto de vista, en conocer otra cosa, en preguntarse, donde quedarse, más allá de las condiciones materiales, y me parece que eso me generó la inquietud de ver, no solo como se viajó a lo largo del tiempo, sino como se contaron los viajes a lo largo del tiempo y qué cosas de esos primeros relatos quedaron en el modo que contamos ahora", explicó la autora.