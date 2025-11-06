"Andando Descalzo" visitó Radio Nacional

La banda de rock nació en 1995, conformada en ese momento por un grupo de amigos del barrio porteño de Mataderos. Juan Ignacio Rodríguez, en voz; Ariel Paladino en guitarra y Pablo "Bocha" Otero, en teclados, conversaron con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, sobre los 30 años de historia que tiene la banda.

“Somos los mismos todos de aquel año, algo que pocas veces se da”, reconoció Juani, "somos privilegiados".

“Aprendemos, cuidamos mucho nuestra relación, es un espacio que seguimos alimentando y nos alegramos cuando la gente elige escuchar nuestra música”.

El debut de la banda fue el 3 de noviembre de 1995 en un Pub de Floresta ante unos cuarenta compañeros de la escuela.

Así, con escasos conocimientos de música y mucho empuje comenzaron a recorrer el circuito under de Capital Federal.

En el camino conocieron a Catupecu Machu, con quienes tocaron varias veces en Cemento y otros lugares del Gran Buenos Aires como San Miguel, Tortuguitas, La Plata y Temperley.

Entre 1997 y 1999 actuaron quince veces en las "fiestas de fin de siglo" con bandas como Las Manos de Filippi, Aztecas Tupro, Villanos, La Cruda y Carmina Burana, estos últimos los invitan a tocar a la ciudad de Rosario.

Luego de seis años de existencia y varios demos en su haber, Andando Descalzo, impulsados por Goy de Karamelo Santo, grabaron el primer disco en el estudio "El Cangrejo", a fines de 2001.

El 8 de noviembre participarán en el Festival Laguna y el 13 de diciembre cerrarán el año en Niceto Club.