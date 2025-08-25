Anamá Ferreira corrió a un ladrón, lo enfrentó y evitó un robo en Barrio Norte: "Corrí con tacos y lo alcancé"

La ex modelo enfrentó a un ladrón que le había arrebatado la cartera marca Chanel a su amiga y logró recuperarla con ayuda de tres repartidores. El hecho ocurrió mientras se dirigía a un show en la calle Pasaje Bollini. Con sus rápidos reflejos y su intervención recuperó el bolso sin que el delincuente se llevara las pertenencias. Ferreira contó con detalles en Radio Nacional cómo fue el intento de robo y cómo fue su reacción.

"Ibamos a La Dama de Bollini, estabámos caminando y uno hombre que pasa por al lado mio le sacó la cartera a mi amiga. Ella gritó y yo salí corriendo y llegué antes que el delincuente a la esquina. Lo agarré y le saqué la cartera. Encima le empecé a pegar, que no debería haberlo hecho. Pero nunca uno sabe su reacción", contó.

A Ferreira la ayudaron otros hombres "repartidores" y llamaron a la policía. Pero no llegó ningún oficial al lugar. "Lo agarramos, lo teníamos ahí, pero los deliverys se tenían que ir. Le gritaban Salí de acá, pero lo tuvimos que soltar porque los oficiales no llegaban", agregó.