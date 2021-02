Analizan la efectividad de la vacuna Sputnik V en los tucumanos

La ministra de Salud, Rossana Chahla, mantuvo un encuentro con científicos y profesionales para analizar la efectividad de los anticuerpos otorgados por la vacuna Sputnik V, en los tucumanos ya inoculados. “Estamos trabajando muy fuertemente; todo el fin de semana estuvimos con personal del IMMCA y asesorados por Gabriela Perdigón, experta en inmunología y reconocida por su publicación y trabajo de investigación. Nuestro trabajo es el seguimiento de las personas en cuanto a la cantidad de anticuerpos que desarrollan luego de la vacuna”, explicó la funcionaria al programa Cada Tarde.

La responsable de la cartera sanitaria aclaró que los anticuerpos que se dosan en kit comerciales, no dosan el anticuerpo que aumenta la vacuna, es decir los neutralizantes. “Muchas de las personas que se colocaron la vacuna fueron a los 15 o 20 días a hacerse un test de laboratorio donde dosan otra proteína que es la N; que no tiene que ver con la proteína S que es la que aumenta con la vacuna. Todavía no hay kits comerciales que puedan dosar estos anticuerpos”, detalló Chahla.