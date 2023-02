Análisis y opinión de la VII Cumbre de Presidentes de la CELAC

El 24 de enero se llevó adelante la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sobre esto el referente del Movimiento de Liberación Nacional, en una entrevista brindada a Radio Nacional Resistencia dijo: " es muy importante que las 33 naciones que integran la comunidad tenga la periodicidad de reuniones y creemos que hay 100 puntos que se han manifestado de acuerdo. Muy importante el número pero difícil de recordar cuales son los temas porque necesitamos aquello que en su tiempo, quizás el mejor tiempo de este siglo cuando todavía estaba con vida Hugo Chávez, el comandante venezolano, manifestaba y señalaba que la UNASUR Y la CELAC debían ser órganos no meramente de debate, no meramente de expresión exclamativa, sino órganos de acción, ejecutivos de acción continental de la Patria Grande.

Nosotros vemos que hay una agenda hoy no presente en lo que son los servicios diplomáticos, pero que es la verdadera agenda latinoamericana. La Antártida latinoamericana tiene que ser el punto de unidad, el creciente científico que desde el Polo sur y la península Antártida Argentina, proyecten una supra Nación, el orden continental, desde el Polo sur hasta el río Bravo en México, y que las 33 naciones integrantes de la CELAC, con sus respectivos institutos antárticos se integren en una corporación científica continental que permitan la protección de la Antártida Argentina compartida en unidad de la Patria Grande frente al peligro del vencimiento del tratado antártico del 2041, dentro de apenas 18 años, donde cuando cese la condición de no explotar minerales y de no permitir operaciones militares en el sector antártico tal cual reza el acuerdo, la OTAN con Inglaterra y Estados Unidos a la cabeza van a militarizar la Antártida y van a ocuparla militarmente y van a utilizar y explotar sus recursos naturales" argumentó.

