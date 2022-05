Análisis del partido del Club Chaco For Ever frente a Alvarado

El jugador comentó cómo fue el momento de situación que vivenció este fin de semana en el partido frente a Alvarado. Con dos tantos del delantero Martín Garnerone, y uno de Triverio, Chaco For Ever obtuvo la victoria con 3-0 : "si fue una linda jugada. Me tocó otra vez, y trato de aprovechar los minutos que me tocan . Hay que rendir al máximo, y soy consciente de eso. Por suerte esta vez se nos dió y hay que ir por más. Tenemos que buscar los tres puntos" dijo el futbolista mediocampista de For Ever.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

OFF SIDE

LUNES A VIERNES DE 18 A 20