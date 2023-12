Análisis del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Milei

La periodista parlamentaria Amanda Alma se refirió al DNU del presidente Javier Milei y sus implicancias. Además hizo un análisis de las posibles alternativas en cuanto a su tratamiento: " El DNU es una forma de legislar que tiene el Ejecutivo como excepcionalidad para situaciones donde requiere específicamente, lo dice la ley, catástrofes, urgencias que no puede de ningún modo reunir a la Cámara de Diputados y a los senadores. No es el caso porque los senadores y diputados están esperando desde el 10 de diciembre que ingrese la convocatoria extraordinaria que es a través de un decreto que se hace para que el Ejecutivo convoque a discutir una serie de temas que le interesan y que son urgentes para ese pedido de receso y se convoca y se pone a funcionar el Congreso. Eso se está esperando desde el primer día que asumió Javier Milley y aún no ha sucedido y el decreto 7023 que es el decreto que modifica 336 leyes del organigrama legislativo argentino que tiene más de 1.500, no muchas más, así que un cuarto de estas leyes están siendo modificadas por este DNU. El Trámite Legislativo es la única comisión permanente, puede funcionar más allá de la convocatoria extraordinaria durante los recesos, el receso es entre el primero de diciembre y el 28 de febrero y el de invierno es entre el primero de julio y el 15-20 de julio. Entonces en esos momentos el Congreso no puede emitir ninguna ley, ninguna resolución, puede reunirse, puede hacer otras cosas pero no puede legislar, salvo que el Presidente así lo convoque".

