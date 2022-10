Análisis de las elecciones desde Brasil

En el programa de Política Internacional “Globalizados”, Hugo Daniel Gonzalez dialogó con el Prof. Fernando Abdalla, quien trabaja para Relaciones Interinstitucionales para el Mercosur en Brasil.

Fernando Abdalla es residente de Uberlândia, Departamento Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais y expresó que “las elecciones de 2022 tienen un efecto muy peculiar. Hubo una polarización de dos tendencias ideológicas.

Nosotros estamos en Minas Gerais, es un estado con el segundo mayor colegio electoral de votantes de Brasil. Solamente atrás de San Pablo. Tradicionalmente aquí se deciden las elecciones.

He podido observar un fenómeno muy distinto de todas las elecciones que he tenido conocimiento. Hay una preferencia de los votantes de hacer su voto acompañando su tendencia partidaria, ideológica, pero ahora se vio un cambio, no se vio esa fidelidad de parte de los votantes. Los votantes al hacer su voto no acompañaron una secuencia lógica de su preferencia ideológica, y esto es muy importante para observar que una posición tal vez cultural de Latinoamérica: tenemos una tendencia a elegir no solamente por la ideología o un proyecto de un partido, más si elegir por la persona que está recibiendo los votos.

Esto va permitiendo que los votantes tengan cada vez más opciones de ingresos de candidatos con una mayor frecuencia, creo que a medio o largo plazo tendremos una oxigenación de los sistemas que es la base de la democracia. Cada vez las personas buscan más participar de las elecciones como candidatos”.