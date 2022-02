Análisis de la intervención rusa en Ucrania

La periodista especializada en temas internacionales de Radio Nacional Argentina, analizó la situación entre Rusia, Ucrania y EE.UU: “la tensión entre Rusia y Ucrania viene desde hace meses y la primera pedía algunas garantías por el pedido de la segunda de sumarse a la OTAN, no fueron escuchadas y la escalada aumentó hasta que Putin reconoció la independencia de dos regiones que se habían declarado independientes de Ucrania. Rusia estuvo dando pasaportes rusos a ciudadanos de esas dos regiones a las que considera países y que pidieron la intervención militar para que las defienda de agresiones a las que estaban siendo sometidas. Yo diría que no hay un genocidio como dice Putín pero durante todo este tiempo hubieron muchos muertos y el presidente ruso se planta frente a occidente por la posibilidad de instalación de bases y fuerzas de la OTAN, en la frontera con Rusia. En cuanto a las relaciones de Argentina tanto con EE UU como con Rusia hay que decir que las tiene no en forma exclusiva, ya nadie las tiene y debe entenderse en el marco de las relaciones comerciales con todos los países”, aseguró.

