Análisis de la importancia del Censo Nacional 2022 para la comunidad Afro

" Siempre pensando en positivo con estas cosas que se están originando, estos argentinos de origen afro que han vivido un proceso de invisibilización social y cultural que se van sosteniendo y en el imaginario colectivo es que en la Argentina no hay negros, esa es la verdad. Desde el 2010 hay un proceso con el centro del Bicentenario donde hay un registro que no se ha hecho muy público donde hay 150.000 personas que se autoreconocieron afrodescendientes. Y se estima que un millón quinientos mil de argentinos inmigrantes en el país son de origen afro. La verdad es un avance muy importante en el país. Y ojalá que este 18 de mayo se pueda hacer este censo y que se puedan tomar medidas de acción verdaderas de políticas públicas que no excluyan ni vulneren al colectivo cultural" resaltó.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PROGRAMA CHE NEGRE

CLAUDIA MARGOSA, LITO GONZÁLEZ, JAO OLIVERA

MARTES DE 14 A 16