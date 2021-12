Análisis de la firma del Consenso Fiscal 2021

Lo realizó el profesional en Ciencias Económicas quien se refirió a sus principales aspectos y cómo impactan en la ciudadanía: “hay que aclarar que lo hicieron todos los gobernadores, los 23, y el que no lo hizo fue el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, recordemos, no es una provincia. En la firma intervinieron incluso aquellas que están gobernadas por la oposición. En los últimos 25 o 30 años se firmaron 5 aproximadamente con aspectos que tienen el sesgo ideológico del gobierno central de turno. Un tema fundamental que se acordó en el que se firmó ahora es que las provincias no se endeuden para pagar gastos corrientes y sí para financiar obras, también se pone límite al gasto público de cada uno de los estados provinciales que tal vez no impacte en la vida diaria de la gente. Asimismo promueve colaboración en la información fiscal entre provincias”, afirmó el economista.

