ANAC actualiza normativa de licencias y certificados aeronáuticos

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó una actualización integral de las normas que regulan licencias, habilitaciones y certificados en la aviación civil mediante la Resolución 651/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La medida busca adecuar el sistema argentino a los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La actualización incorpora una nueva edición de la Parte 61 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), que regula las licencias de pilotos en todo el país.

Otro de los puntos destacados de la resolución es la creación de la figura del examinador designado, un profesional habilitado para tomar pruebas y evaluaciones en distintas provincias sin depender exclusivamente de los inspectores de la ANAC.

Por otra parte, la reforma elimina la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase, unifica las licencias de aerostatos y simplifica la obtención y conversión de licencias extranjeras.

También permite el uso de simuladores y elimina trámites administrativos, con el objetivo de agilizar los procesos y ampliar las oportunidades de capacitación para los pilotos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en su cuenta de X, que la reforma moderniza una regulación que llevaba medio siglo sin actualizarse y atiende reclamos históricos de la aviación general y comercial.

Destacó que los cambios mantienen los estándares de seguridad operacional y facilitan la federalización de los exámenes para pilotos en todo el país.

Sturzenegger agregó que la actualización amplía las oportunidades de capacitación y agiliza los procesos, permitiendo que la formación de pilotos se desarrolle de manera más eficiente y accesible en distintas provincias.

La resolución, firmada por el administrador de la ANAC, Oscar Alfredo Villabona, establece plazos de transición hasta fines de 2027 para adaptar las licencias vigentes y poner en marcha los nuevos programas de instrucción y evaluación.