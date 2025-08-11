Anabella Zoch celebra 30 años de trayectoria con nuevo material y gira nacional

En La tarde de Nacional Folklórica, con la conducción de Carla Ruiz, la cantautora bonaerense Anabella Zoch repasó su extensa carrera, marcada por la fusión de raíces folclóricas y sonoridades urbanas, y presentó adelantos de su nuevo repertorio.

Zoch contó anécdotas de sus inicios, su formación junto a grandes referentes y su experiencia en escenarios de Argentina y el exterior. También habló del proceso creativo de sus nuevas composiciones, que incluyen colaboraciones con músicos de distintas latitudes.

La artista anunció fechas de su próxima gira: Rosario (16 de agosto), Buenos Aires (23 de agosto) y Mendoza (6 de septiembre), prometiendo un recorrido por sus clásicos y estrenos en una propuesta íntima y potente.