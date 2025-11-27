Anabella Serventi: cómo los chats de IA están cambiando los vínculos y generando adicciones afectivas

En Un Pasaje Hasta Ahí, Agustín Cammisa entrevistó a Anabella Serventi, psicóloga (MN 76890), docente universitaria y autora de Construyendo una Autoestima Segura, para analizar un fenómeno que ya impacta en varios países: el aumento de rupturas vinculares debido al tiempo que las personas pasan hablando con chatbots conversacionales.

Serventi explicó que muchas personas satisfacen necesidades afectivas y de apego con bots que están disponibles 24/7, que no generan conflicto y que responden de forma siempre elogiosa:

“Es pura dopamina. Te volvés adicto a ese mensaje perfecto que nunca te deja colgado.”

La especialista contó que en su consulta trabaja de manera preventiva con quienes reportan uso excesivo de IA, especialmente en dinámicas de pareja. También describió un subtexto preocupante:

“El bot es a mi medida. Lo apago cuando me aburre. Ese control absoluto es muy violento en términos vinculares.”

Sumó que el fenómeno se potencia en una sociedad con poca tolerancia a la frustración, donde cada vez hay menos espacios para desarrollar habilidades socioemocionales. Por eso, recomendó retomar actividades presenciales, juegos de mesa en familia, deportes y espacios comunitarios que recuperen la conversación y el contacto real.

Serventi también habló de las tecnoadicciones, donde la interacción con bots puede convertirse en un hábito compulsivo, y mencionó casos extremos que llevaron incluso a situaciones de violencia y suicidio en otros países.

Consultada sobre si esto puede considerarse infidelidad, fue directa:

“Es una microinfidelidad. Y ya hubo personas que hasta se casaron con su bot, aunque no tenga validez legal.”

La psicóloga cerró la entrevista recordando que el problema no es la tecnología, sino el uso que hacemos de ella:

“Si el bot reemplaza el encuentro real, estamos frente a un síntoma. Hay que volver a practicar el vínculo.”

Serventi puede encontrarse en Instagram como @anabella.serventi, además de varias notas especializadas disponibles online.