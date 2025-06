Ana Cantiani: "Santa Fe hace 20 años es gobernada por los mismos de siempre y se hace pedazos"

La candidata a concejal por La Libertad Avanza en Santa Fe Capital, lanzó duras críticas a la gestión de la ciudad en el programa "Vuelta en el Aire", denunciando que la capital santafesina está "haciéndose pedazos" tras dos décadas de ser gobernada "por los mismos de siempre".

Cantiani argumentó que es tiempo de cambiar el rumbo, tomando como ejemplo el modelo del presidente Javier Milei. "Si tomamos los mismos caminos, vamos a tener los mismos resultados", sentenció, subrayando que la ciudad lleva "20 años que viene siendo gobernada por los mismos de siempre", refiriéndose a la línea política que incluyó a gestiones del socialismo, radicalismo y PRO.

La candidata libertaria fue enfática al señalar que el modelo de la "vieja política" se basa en "aumentar el impuesto al ciudadano y sostener los privilegios de los políticos". En contraste, propuso la visión de su espacio: "Desde que Milei asumió se terminó la era de los políticos y eso está pasando en todos los puntos del país, y arranca la era del ciudadano".

Cantiani detalló tres puntos fundamentales que impulsará su equipo para "modificar" la realidad de Santa Fe, empezando por una auditoría completa de las cuentas municipales. "El vecino no tiene ni la menor idea de qué se hace con su dinero", afirmó, proponiendo veedores externos para transparentar el uso de los 225.000 millones de pesos que el intendente tiene para 2025. "Vos vas a los barrios y le preguntas a la gente y no los ve, claramente no los ve reflejados ni en la luminaria ni en los baches. La ciudad realmente está en decadencia y viene cada vez peor", sentenció.

Como concejal, Cantiani aseguró que su rol será "cuestionar y auditar" el destino de los fondos, ya que el Concejo actualmente "está actuando como una escribanía del intendente".

El segundo eje de su propuesta es abordar el "descontrol económico" y la reducción de impuestos. La candidata contrastó la situación local con la nacional: "Mientras Milei está bajando los impuestos, bajó la inflación... lo que sucede en Santa Fe es totalmente opuesto, están yendo a contramano". Denunció "aumentos de impuestos indiscriminados", incluyendo un incremento del 60% del módulo tributario en los últimos dos años. Asimismo, criticó que el Concejo Municipal represente un 5,3% del presupuesto, un porcentaje muy superior al de ciudades como Rosario (1,6%) o Córdoba (2%), evidenciando un "gasto político innecesario" que podría destinarse a las necesidades de los ciudadanos.

Finalmente, el tercer punto central de su plataforma es la seguridad. Cantiani destacó la baja de los índices de criminalidad a nivel nacional desde la asunción de Milei y valoró el "abordaje muy bueno en la ciudad de Rosario con el plan bandera de la ministra Patricia Bullrich", buscando replicar esas ideas para "ordenar la provincia de Santa Fe".