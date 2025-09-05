El 5 de septiembre de 1867, nace Amy Beach, notable pianista y una de las primeras compositoras realmente relevantes del continente americano, sino la primera. También fue la primera compositora estadounidense en escribir obras de largo aliento. Realizó además largas giras por Europa donde descolló como intérprete y cautivó por sus obras.

Escuchemos pues su Romance para violín y piano, op.23, en la versión de Maria Ioudenitch en violín junto con Kenny Broberg, al piano.

Además, un 5 de septiembre de los siguientes años

1733 en Nápoles, se estrena La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, la ópera bufa la más interpretada y admirada de todo el siglo XVIII.

1735 en Leipzig, nace Johann Christian Bach, el menor de los hijos de Johann Sebastian que habría de tener una vida fecunda y exitosa en Londres.

1781 nace Anton Diabelli, un modesto compositor austriaco de piezas para piano, dueño de una gran editorial e inmortalizado por Beethoven ya que sobre un vals un tanto inocente escribió sus monumentales Variaciones op.120

1791 en Vogelsdorf, nace Yaakov Liebmann Beer, mucho más conocido como Giacomo Meyerbeer, compositor alemán, el más notable representante de la gran ópera francesa de la primera mitad del siglo XIX.

1857 en Weimar, Liszt avanza un paso más en la escritura orquestal y, con su propia dirección, estrena las monumental Sinfonía Fausto

1912 en Los Angeles, nace John Cage, el más notable y revulsivo de los compositores vanguardistas estadounidenses, pionero de la música aleatoria, la música electroacústica y de la utilización no convencional de los instrumentos musicales.

1932 en Venecia, Francis Poulenc estrena su bellísimo y neoclásico Concierto para dos pianos y orquesta.

1942 nace en Méjico, Eduardo Mata, un brillante director de orquesta que habría de fallecer en un accidente aeronáutico cuando estaba en su plenitud.

1997 en Antibes, muere Georg Solti, uno de los más renombrados y completos directores de orquesta del siglo XX.

2011 a los 43 años, muere Salvatore Licitra, notable tenor italiano, considerado por muchos como el sucesor de Pavarotti.