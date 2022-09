AMPROS también va a la justicia por los descuentos salariales

“El acuerdo al que se arribó son los adicionales al básico que se expresa luego en otros ítems”. Así lo expresó Claudia Iturbe para el programa Muchas Gracias, secretaria general de la Asociación del Profesionales de la Salud. “Para los que tienen especialidad, residencias, postgrado, tienen un adicional que les da un importante aumento”.

Iturbe afirmó que “la novedad es que nos hemos encontrado con descuentos en nuestro salario. Todos los gobiernos nos han descontado los días de paro. Nosotros no estábamos pidiendo una mejora, sino reclamando el incumplimiento salarial. El paro no es porque queremos algo más sino porque queremos el cumplimiento de todo lo que nos deben. La Corte dice que no se debe descontar el salario”.

DESCARGAR

La profesional consideró que se trata de una medida de amedrentamiento.

Por otra parte, Iturbe se expresó acerca de la nueva variante de neumonía que está afectando a profesionales de la salud de Tucumán, reconociendo que no se sabe en qué consiste.

Finalmente, también se refirió a la prevalencia del covid en Mendoza, “no va a desaparecer, lo importante es que no aumenta la mortalidad”.

________

