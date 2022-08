AMPROS rechazó la propuesta salarial del gobierno

Daniel Giménez, secretario adjunto de AMPROS explicó para el movil de Libertador que el gobierno llevó a la mesa paritaria “prácticamente la misma propuesta que a los otros medios. Nosotros teníamos una serie de pedidos, quedaron en analizarlo y pasamos a un cuarto intermedio hasta las 4 de la tarde”.

Giménez explicó que “la propuesta que recibieron del gobierno desde AMPROS es de un aumento del 12% en el mes de agosto y el 6% hasta noviembre, no están contemplados los pases a planta, los prestadores, los cambios de regímenes, nada. Desde lo salarial es totalmente insuficiente y esperamos una nueva propuesta contemplando distintos ítem de nuestro convenio”.

Desconocemos el acuerdo con anestesistas, pero sí sabemos que no hay camas. Así lo expresó la secretaria general de AMPROS, Claudia Iturbe, quien dijo que aun no hay respuestas concretas. “No hay camas y no hay profesionales”, sostuvo, lo cual complica concretar las cirugías que aún no se han realizado.

