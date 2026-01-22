Amplían la imputación a dos empleados del senado bonaerense por abuso sexual

El senador bonaerense por la tercera sección electoral de La Libertad Avanza, habló con Nicolás Yacoy sobre la denuncia ya radicada en la justicia.

Se trata de una investigación judicial que mantiene imputados a dos empleados de planta permanente del Senado, detenidos el 29 de diciembre pasado, acusados de haber abusado sexualmente de cuatro mujeres.

Los imputados militaban en una agrupación kirchnerista de La Plata y uno de ellos había trabajado también en la municipalidad.

Carlos Curestis sentenció que "un hecho así es aberrante pero que ocurra en el Senado es inaceptable”.

La causa por abuso sexual tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien solicitó a fines del año pasado la detención de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.

Rodríguez está imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y Silva Muñoz como “partícipe necesario” de esos actos, agravados en algunos casos por privación ilegítima de la libertad y empleo de armas.