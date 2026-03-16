Amor en tiempos de redes sociales

Las redes sociales sumaron un nuevo escenario, ahora también forman parte del vínculo. Especialistas y estudios advierten sobre las comparaciones, los celos y los malentendidos que genera la virtualidad. Por este tema, la psicóloga Débora Pedace, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "las redes ya forman parte del vínculo y son plataformas que inevitablemente generan comparaciones, celos y malentendidos. La virtualida genera una exposición permanente, lo que provoca tensiones".

Pedace, además, dijo que "las redes trajeron un tercer espacio al vínculo: lo privado, lo social y ahora lo virtual. El avance no se puede frenar; por lo tanto no queda más remedio que adaptarse a esta nueva tecnología".

Enviar fotos, un video y comentar acciones cotidianas se volvió necesario. Para muchas parejas produce una sensación de cercanía incluso cuando están físicamente lejos. Hoy, la distancia ya no es una barrera para confiar y compartir desde cualquier parte del mundo.

Además, es una forma de hacer visible la relación, algo que para algunas personas funciona como una confirmación pública del vínculo. La confianza y sensación de estabilidad es instantánea con solo publicar una imagen.