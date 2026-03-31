Nora Briozzo, en "100% Nora", recibió la visita de la chef que, además, es empresaria e influencer y nos presenta su próximo programa Meriendas por Buenos Aires, que propone un recorrido para merendar en diferentes lugares, clásicos y modernos. El estreno está previsto para el 7 de abril a las 18 horas en el Canal El Gourmet.

En la charla, conversaron sobre la importancia que tiene en Argentina la merienda como una costumbre u ocasión para el encuentro.

“Es un momento placentero para parar; un momento de unión, pausa y conversación”, consideró.

Admitió, a su vez, que “amo la cocina y comunicar, la tele me permitió unir esas dos pasiones”, porque, además de cocina, estudió diseño de imagen y sonido.

“Me crie viendo el Canal El Gourmet”, ver cocinar “abre las papilas gustativas”.

“Yo era una nena malísima en deportes, y hay algo en la cocina que me dio autoestima”.

Con 43 años, la cocinera se ganó un lugar dentro de la gastronomía argentina a partir de su estilo propio, cercano, su creatividad y una trayectoria frente y detrás de cámara.

Ximena Sáenz nació en Buenos Aires, cocina desde pequeña, una pasión que con el tiempo se transformó en vocación y profesión.

A los 25 años dio un paso clave al sumarse a Cocineros Argentinos, el ciclo que la llevó a consolidarse como una de las chefs más queridas por el público.

“Cocineros Argentinos fue un ciclo muy querido y transformador que me abrió las puertas para poder hacer otras cosas como este programa en el Canal El Gourmet”.

Durante más de una década fue parte del programa, hasta que a fines de 2020 decidió dar un paso al costado para encarar nuevos proyectos personales y profesionales como su propio restaurante, Casa Sáenz.