ENTREVISTA A MERCEDES MIGUEL

22/04/2026

Amenazas en las escuelas de CABA: "Estamos trabajando seriamente para detectar quiénes son los responsables"

La ministra de Educación porteña Mercedes Miguel conversó con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional sobre las alarmas que surgieron por las pintadas y mensajes amenazantes dirigidos a escuelas, que derivaron en la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos educativos.

"Es una situación que preocupa y que complica la dinámica diaria de la vida escolar, hay miedo también por parte de los chicos que no quieren ir a los colegios. Por eso, hicimos un anuncio con Jorge Macri y amerita un trabajo muy profesional de parte de todo el gobierno. Esto no es una broma; es un delito", mencionó.

Apenas ingresa una denuncia por parte de la escuela o de alguna familia, el gobierno porteño es ejecuta "todos los protocolos" para que la policía se acerque a la institución y se haga "un trabajo conjunto con el equipo directivo".

"Estamos trabajando seriamente para detectar quiénes hacen las inscripciones o las amenzas, a veces son por redes sociales. Ya hay 2 de los 25 casos, en los que los profesores identificaron la caligrafía de sus estudiantes. Los maestros están muy dispuestos a colaborar, y esas dos familias ya han sido citadas para declarar", agregó Miguel.