Amenazas en las escuelas de CABA: cómo es el protocolo que aplica el gobierno de la Ciudad

La propagación de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos llevó a la activación de procedimientos de emergencia y a la conformación de un comité especial. En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.

Por este tema, la presidente del Consejo de Derechos de ninñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Morales Gorleri, en diálogo con Segundo Round, dijo que "nuestros chicos están muy solos frente al mundo virtual. Y muchas veces no son conscientes del peligro que suponen algunas situaciones. Ahí debemos poner el foco".

Morales Gorleri, además, sostuvo que "las empresas que manejan estas redes sociales deberían tener algún tipo de control respecto de la información que circula".

En cuanto a los formal del protocolo, define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.