Amenaza de desalojo a una familia campesina

“Vivimos acá desde en Presidencia de la Plaza desde hace 50 años, ya mi padre vivía en este Lote 57, falleció en el 2002 y con mis hermanos quedamos herederos de la tierra, en el 2010 me llegó una carta en la que me dicen que debo dejar el lugar, también eso pasó en el 2018 y ahora nuevamente me llega la policía averiguando donde quedaba mi domicilio, eso es raro porque vivo de los que produzco, que es leche y abastezco a Presidencia de La Plaza, comienzo a averiguar y me avisan que tengo una orden de desalojo para el 25 de este mes que es la semana que viene. Vivimos acá hace más de 50 años, siempre trabajamos la tierra con mi familia y todos los vecinos me

conocen, que soy gente de trabajo y producción y tengo el apoyo de toda la gente que me conoce y ese día vamos a hacer una movilización de apoyo”, dijo el productor de la agricultura familiar.

