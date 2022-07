Amenaza a un cura: "Persiste la violencia. Pellegrini es tierra arrasada"

En Bajo el mismo sol hablamos con Rubén Lasaga, sacerdote de Santiago del Estero, quien hace unas semanas fue amenazado de muerte. El Grupo de Curas en Opción por los Pobres aseguró que es porque acompaña a los campesinos que afrontan conflictos territoriales por el avance de los agronegocios. Al respecto Rubén Lasaga expresó:

"La violencia que sufre la tierra y los más pobres no es nueva. Persiste la violencia, que tiene sus efectos en el tiempo, el silencio también, con el tema de los agroquímicos, las fumigaciones, hay pocos conflictos porque ya Pellegrini es tierra arrasada prácticamente".

Le amenazaron mediante un mensaje de whatsapp enviado a la administrativa de la parroquia que decía: “A través de usted le queremos hacer llegar un mensaje al señor cura. Los caminos del monte de Pellegrini son largos y solitarios, y él siempre anda solo. Los caminos tienen sus trampas. Por favor que no se siga metiendo en lo que no le corresponde. La próxima vez no va a haber un mensaje de advertencia”.

Escucha la entrevista completa acá:

DESCARGAR

Bajo el mismo sol de lunes a viernes de 14 a 17, con la conducción de Fabiana Bringas, Aldo Omar Blanco, junto a Gerardo Murúa y Andrés López.