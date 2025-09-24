Amelita Baltar, la musa del tango moderno

En Radiodifusión Argentina al Exterior celebramos el cumpleaños de Amelita Baltar, nacida el 24 de septiembre de 1940.

Es una de las voces más singulares de la música argentina.

Con su estilo personal y su impronta interpretativa, Amelita fue la musa de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, protagonizando la revolución del tango canción en los años sesenta y setenta.

Con ellos estrenó clásicos como Balada para un loco y La bicicleta blanca, piezas que marcaron un hito en nuestra cultura.

Pero su repertorio no se limitó a esa dupla: también dejó versiones memorables de tangos tradicionales como Nostalgias, Che bandoneón y La última copa, además de incursionar en el folclore argentino con obras como La pomeña.

En este especial de una hora, conducido por Juan Sixto, recorremos su vida y obra a través de sus interpretaciones más emblemáticas y algunas anécdotas en su propia voz.