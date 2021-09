Alzheimer: “Es más duro para la familia que para el paciente”

En el marco del programa “Palabra Mayor” y en la previa del Día Internacional del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre en todo el mundo, entrevistamos a la Coordinadora del área de Adultos Mayores de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de Catamarca, Nancy Mendoza y a Andrea Ibáñez, quien es Cuidadora y Diplomada en Gerontología y Discapacidad.

En esta línea, Mendoza explicó: “Es una enfermedad tan dolorosa, que conlleva muchas pérdidas muy significativas. El paciente va perdiendo su memoria y de a poco se va perdiendo a ese ser querido que no nos reconoce y no sabe quiénes somos. Además, hay que tener en cuenta la familia que está viviendo ese gran dolor. De repente entramos a la casa, nos miran y esos ojos no son los mismos”.

En esa línea, Ibáñez, sostuvo: “Es muy duro, más para la familia que para el paciente. Se genera un trastorno. El Alzheimer comienza con algo leve, se olvidan algunas cosas. Luego va avanzando, se puede perder el habla, la forma de comer o hasta caminar. Es un aprendizaje nuevo dentro de la casa”.

¡Escuchá la nota completa a continuación!