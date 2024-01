ÁlvaroPeñaRojas: el primer punk chileno 🇨🇱

Tuvo una banda con Joe Strummer y realizó una carrera de culto en Alemania. Álvaro Peña Rojas es uno de los músicos más legendarios de Chile, el cual posee una increíble discografía solista que repasamos en esta columna.

Temas:

Alvaro Peña - Drinking my own sperm

The101'ers - Keys to Your Heart

