Álvarez reclamó que se respete la Carta Orgánica

El Concejal de Lago Puelo de Arriba Chubut (PJ), Mario Álvarez, acompañado de su asesor, Néstor Capano, rechazó las afirmaciones del Vice intendente Pablo Lapitzondo y aseguró “que es ridículo pensar que no queremos que el pueblo progrese” luego de que se cayera la sesión del jueves 2 de mayo en el Concejo Deliberante al reclamar que se respete la Carta Orgánica (CO).

En ese sentido, Capano denunció que Lapitzondo retiene parte de la dieta de varios concejales (entre ellos Álvarez) sin explicar el por qué, no designa los suplentes que manda la CO, y no exige que las comisiones emitan los dictámenes necesarios para tratarse en el Concejo.

